Soirée Salsa avec le Jazzband Haguenau

2 rue du houblon Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 19:30:00

fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Assistez à notre traditionnelle soirée Salsa avec une initiation gratuite à cette danse de fête, suivie d’un concert avec la possibilité de danser tout au long de la soirée !

Assistez à notre traditionnelle soirée Salsa avec une initiation gratuite à cette danse de fête, suivie d’un concert avec la possibilité de danser tout au long de la soirée ! Avec la participation du Foodtruck Hopla Brésil . Initiation Salsa 20H, concert 21H .

2 rue du houblon Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 91 04 25 jazzband.haguenau67@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for our traditional Salsa evening, with a free introduction to this festive dance, followed by a concert with dancing throughout the evening!

L’événement Soirée Salsa avec le Jazzband Haguenau Haguenau a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau