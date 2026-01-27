Soirée Salsa avec le Jazzband Haguenau Haguenau
2 rue du houblon Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2026-06-06 19:30:00
fin : 2026-06-06 23:00:00
2026-06-06
Assistez à notre traditionnelle soirée Salsa avec une initiation gratuite à cette danse de fête, suivie d’un concert avec la possibilité de danser tout au long de la soirée ! Avec la participation du Foodtruck Hopla Brésil . Initiation Salsa 20H, concert 21H .
2 rue du houblon Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 91 04 25 jazzband.haguenau67@gmail.com
English :
Join us for our traditional Salsa evening, with a free introduction to this festive dance, followed by a concert with dancing throughout the evening!
L’événement Soirée Salsa avec le Jazzband Haguenau Haguenau a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau