Soiree Salsa Bachata Kizomba Le Plancher des Vaches Agen

Agen

Soiree Salsa Bachata Kizomba

Le Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 20:00:00

fin : 2026-06-25 00:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Salsa, Bachata & Kizomba Party avec Ben & Trésor.

Place à la danse dans une ambiance chaleureuse et festive !

20h–21h initiation offerte avec Trésor.

À partir de 21h soirée dansante avec un mix signé DJ Ben.

Prêts à faire vibrer la piste jusqu’au bout de la nuit ?

Salsa, Bachata & Kizomba Party avec Ben & Trésor.

Place à la danse !

Préparez-vous pour une soirée enflammée au rythme de la salsa, bachata et kizomba, dans une ambiance chaleureuse et festive.

Bonus de la soirée

20h 21h Initiation offerte par Trésor, parfaite pour découvrir ou perfectionner vos pas

À partir de 21h Soirée dansante avec un mix explosif signé DJ Ben

Prêts à faire vibrer la piste et à danser jusqu’au bout de la nuit ?

Retrouvez toutes nos prochaines animations et événements ainsi que notre menu à jour sur

https://www.leplancherdesvaches.fr/ .

Le Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15

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English : Soiree Salsa Bachata Kizomba

Salsa, Bachata & Kizomba Party with Ben & Trésor.

Make way for dancing in a warm, festive atmosphere!

8pm-9pm: free initiation with Trésor.

From 9pm: dance party with a mix by DJ Ben.

Ready to rock the dance floor until the end of the night?

L’événement Soiree Salsa Bachata Kizomba Agen a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Destination Agen