Soirée Salsa Bachata Kizomba Place du Pin Agen
Soirée Salsa Bachata Kizomba Place du Pin Agen jeudi 24 septembre 2026.
Agen
Soirée Salsa Bachata Kizomba
Place du Pin Le Plancher des Vaches Agen Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:00:00
fin : 2026-09-24 01:00:00
Date(s) :
2026-09-24
Salsa, Bachata & Kizomba Party avec Ben & Trésor ! De 20h à 21h, initiation offerte par Trésor pour découvrir ou perfectionner vos pas. Après 21h, soirée dansante avec le mix de DJ Ben. Une ambiance chaleureuse et festive pour danser toute la nuit !
Salsa, Bachata & Kizomba Party avec Ben & Trésor.
Place à la danse !
Préparez-vous pour une soirée enflammée au rythme de la salsa, bachata et kizomba, dans une ambiance chaleureuse et festive.
Bonus de la soirée
20h 21h Initiation offerte par Trésor, parfaite pour découvrir ou perfectionner vos pas
À partir de 21h Soirée dansante avec un mix explosif signé DJ Ben
Prêts à faire vibrer la piste et à danser jusqu’au bout de la nuit ? .
Place du Pin Le Plancher des Vaches Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com
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English : Soirée Salsa Bachata Kizomba
Salsa, Bachata & Kizomba Party with Ben & Tr%E9sor! From 8:00 p.m. to 9:00 p.m., Tr%E9sor will lead a free introductory session to help you learn the basics or perfect your moves. After 9:00 p.m., dance party with DJ Ben’s mix. A warm and festive atmosphere to dance the night away!
L’événement Soirée Salsa Bachata Kizomba Agen a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Destination Agen
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