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Soirée SBK avec Latin Addiction Iles du Chez Étoile-sur-Rhône

Soirée SBK avec Latin Addiction Iles du Chez Étoile-sur-Rhône mercredi 19 août 2026.

Lieu
Iles du Chez
Adresse
Etoile Park 26
Ville
26800 Étoile-sur-Rhône
Département
Drôme
Début
mercredi 19 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Étoile-sur-Rhône

Soirée SBK avec Latin Addiction

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19 23:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Latin Addiction vous invite à une soirée SBK (Salsa, Bachata, Kizomba) pour une nuit de danse endiablée et de rythmes latins.
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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81  etoilepark26@gmail.com

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English :

Latin Addiction invites you to an SBK (Salsa, Bachata, Kizomba) night for a wild night of dancing and Latin rhythms.

L’événement Soirée SBK avec Latin Addiction Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme

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