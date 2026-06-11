Soirée SBK avec Latin Addiction Iles du Chez Étoile-sur-Rhône mercredi 19 août 2026.

Étoile-sur-Rhône

Soirée SBK avec Latin Addiction

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 19:00:00

fin : 2026-08-19 23:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Latin Addiction vous invite à une soirée SBK (Salsa, Bachata, Kizomba) pour une nuit de danse endiablée et de rythmes latins.

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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com

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English :

Latin Addiction invites you to an SBK (Salsa, Bachata, Kizomba) night for a wild night of dancing and Latin rhythms.

L’événement Soirée SBK avec Latin Addiction Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme