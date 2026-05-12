Soirée Scary Movie Loft Cinémas Châtellerault
Soirée Scary Movie Loft Cinémas Châtellerault samedi 6 juin 2026.
Châtellerault
Soirée Scary Movie
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06 23:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Vingt-six ans après avoir échappé à un tueur masqué étrangement familier ( Ghostface ), les héros emblématiques de la saga sont de nouveau dans la ligne de mire du meurtrier, et aucune franchise de film d’horreur n’est à l’abri. .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Soirée Scary Movie
L’événement Soirée Scary Movie Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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