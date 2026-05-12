Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Scary Movie Loft Cinémas Châtellerault

Soirée Scary Movie Loft Cinémas Châtellerault

Soirée Scary Movie Loft Cinémas Châtellerault samedi 6 juin 2026.

Lieu : Loft Cinémas

Adresse : 5 allée du Chatelet -

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Châtellerault

Soirée Scary Movie

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Vingt-six ans après avoir échappé à un tueur masqué étrangement familier ( Ghostface ), les héros emblématiques de la saga sont de nouveau dans la ligne de mire du meurtrier, et aucune franchise de film d’horreur n’est à l’abri.   .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Scary Movie

L’événement Soirée Scary Movie Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Châtellerault (Vienne)