Soirée Scary Movie Loft Cinémas Châtellerault

Châtellerault

Soirée Scary Movie

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Vingt-six ans après avoir échappé à un tueur masqué étrangement familier ( Ghostface ), les héros emblématiques de la saga sont de nouveau dans la ligne de mire du meurtrier, et aucune franchise de film d’horreur n’est à l’abri. .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Soirée Scary Movie

L’événement Soirée Scary Movie Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne