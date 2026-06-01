Soirée Som Qui – Quand le geste pense / Elise Lerat, Qui Som, Nantes

Soirée Som Qui – Quand le geste pense / Elise Lerat Jeudi 4 juin, 19h00 Qui Som Loire-Atlantique

Accès libre / Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T19:00:00+02:00 – 2026-06-04T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T19:00:00+02:00 – 2026-06-04T20:00:00+02:00

Comme la danse, la philosophie est une pratique vivante.

Dans cette performance, le geste peut rassembler en tout l’esprit, le cœur, le corps. L’action de l’esprit s’accomplit dans le mouvement et s’éprouve à travers le sensible. Danse, texte, musique et vidéo s’entremêlent pour cette performance, énergique, vivante et poétique.

Cette soirée prendra la forme d’un apéro philo partagé avec la chorégraphe Elise Lerat et Manon Airaud, anthropologue et danseuse, pour faire circuler la pensée à partir de l’expérience du geste.

Qui Som 49 rue du Coudray Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/agenda/quand-le-geste-pense »}]

Conférence dansée + discussion avec Elise Lerat danse musique