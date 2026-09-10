Soirée spéciale Gallmeister / Le Lombard Salle des Concerts Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Soirée spéciale Gallmeister / Le Lombard

Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Rencontre dans le cadre de Faites Lire !

Assistez à une rencontre, programmée dans le cadre de Faites Lire ! Une soirée événement, en présence des éditeurs, Mathias Vincent et Oliver Gallmeister, à l’occasion de la naissance d’une nouvelle collection de bande dessinée, née de la collaboration entre les éditions belges Le Lombard et l’américaine Gallmeister, référence du Nature Writing, ce genre qui explore les relations entre l’homme et l’environnement. Les deux maisons vont partager leur savoir-faire pour adapter de la littérature en bande-dessinée une aventure originale, dont les enjeux et coulisses seront dévoilés à l’occasion de cette soirée. Gratuit. Réservations sur faiteslire.fr https://www.billetweb.fr/soiree-gallmeister-le-lombard?multi=45864&color=d62d8e&parent=billetteriefl26&from_multi=1 / 06 72 94 92 53. .

Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53

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English :

Event as part of the Faites Lire! initiative

L’événement Soirée spéciale Gallmeister / Le Lombard Le Mans a été mis à jour le 2026-09-01 par CDT72