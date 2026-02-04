Soirée Spéciale MAFIA Un escape game sous une autre forme ! Get Out Caen Caen

Caen

Soirée Spéciale MAFIA Un escape game sous une autre forme !

Get Out Caen 15 rue Chanoine Xavier de St Pol Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:30:00

fin : 2026-07-07 21:30:00

Date(s) :

2026-07-07

1932, à Chicago, la Pègre sévit dans toute la ville ! Le Parrain cherche à étendre son influence et recherche de nouvelles recrues. Il faudra convaincre les membres de son organisation en relevant les différents défis et énigmes qu’ils vont vous proposer.

1932, à Chicago, la Pègre sévit dans toute la ville ! Le Parrain cherche à étendre son influence et recherche de nouvelles recrues. Il faudra convaincre les membres de son organisation en relevant les différents défis et énigmes qu’ils vont vous proposer.

Intégrer la Mafia ? Vous y arriverez certainement.

La vraie question est “À quel rang ?”

Tentez de devenir l’équipe qui remportera le plus de points d’estime auprès du Parrain.

Saurez-vous relever le défi ?!

Équipes de 2 à 4 mafieux. Places très limitées 10 équipes maximum

Une surprise attend les grands gagnants de cette soirée clandestine… mais encore faut-il être de la partie. .

Get Out Caen 15 rue Chanoine Xavier de St Pol Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 23 69 73 caen@getout.fr

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English : Soirée Spéciale MAFIA Un escape game sous une autre forme !

1932, in Chicago, the Underworld is rampant throughout the city! The Godfather is seeking to extend his influence and is looking for new recruits. You’ll have to convince the members of his organisation by solving the various challenges and puzzles they present.

L’événement Soirée Spéciale MAFIA Un escape game sous une autre forme ! Caen a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Caen la Mer