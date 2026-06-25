Soirée spectacle & pause gourmande On va en faire tout un foin 1er RDV Réquista
Soirée spectacle & pause gourmande On va en faire tout un foin 1er RDV Réquista vendredi 17 juillet 2026.
Réquista
Soirée spectacle & pause gourmande On va en faire tout un foin 1er RDV
Salle des fêtes Réquista Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Entrée soirée et spectacle avec un soft offert
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Une soirée sous les étoiles mêlant musique, gourmandise et spectacle vivant !
Vendredi 17 juillet dès 18h | Réquista Parc de la salle de spectacles
Dans le cadre des rendez-vous On va en faire tout un foin ! , retrouvez-nous au parc de la salle de spectacles de Réquista pour une soirée conviviale et festive ouverte à tous.
Sous les arbres du parc, profitez d’un moment gourmand en plein air au rythme de la musique et des spectacles. Que vous ayez participé à la visite de ferme de l’après-midi ou que vous veniez uniquement pour la soirée, chacun est le bienvenu pour partager ce moment de détente et de découverte.
Entrée 5 € avec une boisson soft offerte.
Gratuit pour les moins de 15 ans et pour les personnes ayant participé à la visite de la ferme.
Restauration avec menu enfant proposé et boissons sur place.
En cas de pluie, repli dans la salle de spectacles.
18h 21h | Ambiance musicale
Deux guitares, deux sensibilités, une même envie de voyage.
Entre jazz manouche, couleurs andalouses et grands standards revisités, le duo tisse une ambiance chaleureuse, élégante et festive. Improvisation, rythmes et mélodies intemporelles se rencontrent pour accompagner ce début de soirée en douceur.
21h/21h30 | CONCERT NOUBALOCHA
Noubalòtcha, c’est une rencontre musicale entre Toulouse et Tunis.
À travers des compositions métissées et généreuses, Primaël Montgauzi et Chokri Trabelsi mêlent chanson occitane, sonorités orientales, rumba gitane et chanson française. Une musique vivante, festive et profondément humaine, portée par le plaisir de partager et de faire voyager le public. 5 .
Salle des fêtes Réquista 12170 Aveyron Occitanie
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English :
An evening under the stars combining music, fine dining, and live entertainment!
L’événement Soirée spectacle & pause gourmande On va en faire tout un foin 1er RDV Réquista a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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