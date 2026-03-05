Soirée St Patrick au V and B Brive Brive-la-Gaillarde

Soirée St Patrick au V and B Brive

7 Avenue Cyprien Faurie Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

2026-03-17

V and B Brive propose de célébrer la mythique fête irlandaise avec le groupe BEKAFLOR. Préparez-vous à une soirée 100% ambiance irlandaise bières pression, pintes généreuses, musique festive et esprit convivial au rendez-vous ! .

7 Avenue Cyprien Faurie Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 17 12 49

English : Soirée St Patrick au V and B Brive

