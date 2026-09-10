Soirée Stand-Up Greenwashing comedy club La Fabrique Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Soirée Stand-Up Greenwashing comedy club

La Fabrique 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 19:00:00

fin : 2026-10-15 19:00:00

Date(s) :

2026-10-15

Le Greenwashing Comedy Club est un collectif d’humoristes avec un objectif simple réunir la nouvelle scène du stand-up qui parle écologie et justice sociale. Retrouvez trois d’entre eux pour une soirée de rires garantis 100% sans éco-anxiété !

Le Greenwashing Comedy Club est un collectif d’humoristes avec un objectif simple réunir la nouvelle scène du stand-up qui parle écologie et justice sociale. Retrouvez trois d’entre eux pour une soirée de rires garantis 100% sans éco-anxiété ! .

La Fabrique 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

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English :

The Greenwashing Comedy Club is a collective of comedians with a simple goal: to bring together the new generation of stand-up comedians who address environmental issues and social justice. Join three of them for an evening of guaranteed laughs—100% eco-anxiety-free!

L’événement Soirée Stand-Up Greenwashing comedy club Le Mans a été mis à jour le 2026-08-24 par CDT72