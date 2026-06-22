Soirée sur le thème du handicap ateliers et projection de film en plein air Noves
Soirée sur le thème du handicap ateliers et projection de film en plein air Noves vendredi 3 juillet 2026.
Noves
Soirée sur le thème du handicap ateliers et projection de film en plein air
Vendredi 3 juillet 2026 à partir de 19h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Théâtre de Verdure Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Le Conseil Municipal des enfants de Noves vous propose une soirée sur le thème du handicap avec des ateliers et une projection de film en plein air.
En première partie dès 19h ateliers sur le handicap.
Cinéma en plein air à partir de 21h45 avec la projection du film Un p’tit truc en plus
Possibilité de restauration sur place foodtrucks et buvette .
Théâtre de Verdure Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 43 00 accueil@noves.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Noves Children’s City Council invites you to an evening event on the topic of disability, featuring workshops and an outdoor movie screening.
L’événement Soirée sur le thème du handicap ateliers et projection de film en plein air Noves a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
À voir aussi à Noves (Bouches-du-Rhône)
- Off Les Murs A quel moment ça a merdé ? avec Anthony JOUBERT Noves 4 juillet 2026
- Course camarguaise Royale des Espoirs Avenue de la République Noves 14 juillet 2026
- Noves Music Festival 2026 ELMER FOOD BEAT + AC/DÇU + PASTEUR GUY Noves 31 juillet 2026
- Noves Music Festival 2026 JAHNERATION + CRÊTE & MOUSTACHE + BAZIL + PASTEUR GUY Noves 1 août 2026