Soirée sur le thème du handicap ateliers et projection de film en plein air Noves vendredi 3 juillet 2026.

Noves

Soirée sur le thème du handicap ateliers et projection de film en plein air

Vendredi 3 juillet 2026 à partir de 19h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Théâtre de Verdure Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Le Conseil Municipal des enfants de Noves vous propose une soirée sur le thème du handicap avec des ateliers et une projection de film en plein air.

En première partie dès 19h ateliers sur le handicap.



Cinéma en plein air à partir de 21h45 avec la projection du film Un p’tit truc en plus



Possibilité de restauration sur place foodtrucks et buvette .

Théâtre de Verdure Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 43 00 accueil@noves.fr

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English :

The Noves Children’s City Council invites you to an evening event on the topic of disability, featuring workshops and an outdoor movie screening.

L’événement Soirée sur le thème du handicap ateliers et projection de film en plein air Noves a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence