Soirée Théâtre Salle des Fêtes de l’Anguienne Saint-Paul

Soirée Théâtre

Salle des Fêtes de l’Anguienne Place de l’Église Saint-Paul Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Soirée Théâtre, dans le cadre du Printemps Culturel, avec la Compagnie de l’Hippocampe, de Saint-Just-le-Martel. Michel Rivolier met en scène 3 femmes , une pièce de Catherine Anne. Une comédie avec une vieille dame très riche odieuse avec son auxiliaire de vie… Arrive une troisième femme dans l’appartement, et la comédie s’emballe sur un rythme allègre, de rebondissements en quiproquos, de mensonges en vérités. Des personnages haut en couleur, et une intrigue dynamique et vivante. .

Salle des Fêtes de l’Anguienne Place de l’Église Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 71 25 accueil@mairie-stpaul87.fr

