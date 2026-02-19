Soirée thématique En mouvement ! TARBES Tarbes

Soirée thématique En mouvement !

Dans le prolongement de l’exposition Vies d’archives, Archives de vies , les soirées thématiques permettent d’approfondir des thèmes abordés parcours de vie, rapports à la société, à l’environnement, aux territoires ou encore à la mémoire collective.

Chaque rencontre met en lumière une thématique spécifique, en croisant sources d’archives, regards contemporains et enjeux actuels, afin de montrer comment les archives, au-delà de leur valeur patrimoniale, sont des outils vivants de compréhension du monde d’hier et d’aujourd’hui.

Ces rencontres proposeront, à partir des documents et des récits présentés dans l’exposition, un espace de dialogue entre chercheurs, archivistes, spécialistes et acteurs de terrain mais également amateurs et grand public.

Cette soirée sera consacrée au thème des migrations. Vous y découvrirez notamment l’épopée de Richard Köpll.

Following on from the Vies d?archives, Archives de vies exhibition, the themed evenings provide an opportunity to delve deeper into the themes addressed: life courses, relationships with society, the environment, territories and collective memory.

Each event highlights a specific theme, combining archival sources, contemporary perspectives and current issues, to show how archives, beyond their heritage value, are living tools for understanding the world of yesterday and today.

Based on the documents and stories presented in the exhibition, these meetings will provide a forum for dialogue between researchers, archivists, specialists and practitioners in the field, as well as amateurs and the general public.

This evening will be devoted to the theme of migration. In particular, you will discover the story of Richard Köpll.

> Free admission subject to availability Reservations strongly recommended

