Soirée thématique Soirée Beaujolais nouveau Au Goût du vrai Quincampoix jeudi 19 novembre 2026.

Quincampoix

Soirée thématique Soirée Beaujolais nouveau

Au Goût du vrai 1330 Route de Neufchâtel Quincampoix Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 19:45:00

fin : 2026-11-19 23:30:00

Date(s) :

2026-11-19

Au goût du Vrai vous propose une nouvelle soirée thématique Soirée Beaujolais nouveau .

Partagez une soirée conviviale Goûtez au beaujolais nouveau de cette année, accompagné de charcuteries et fromages .

Inscriptions et règlements en boutique

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. .

Au Goût du vrai 1330 Route de Neufchâtel Quincampoix 76230 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 64 15 98 opresdechezvous@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée thématique Soirée Beaujolais nouveau

L’événement Soirée thématique Soirée Beaujolais nouveau Quincampoix a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin