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Soirée thématique Soirée Beaujolais nouveau Au Goût du vrai Quincampoix

Soirée thématique Soirée Beaujolais nouveau Au Goût du vrai Quincampoix jeudi 19 novembre 2026.

Lieu
Au Goût du vrai
Adresse
1330 Route de Neufchâtel
Ville
76230 Quincampoix
Département
Seine-Maritime
Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
19:45:00
Tarif

Quincampoix

Soirée thématique Soirée Beaujolais nouveau

Au Goût du vrai 1330 Route de Neufchâtel Quincampoix Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 19:45:00
fin : 2026-11-19 23:30:00

Date(s) :
2026-11-19

Au goût du Vrai vous propose une nouvelle soirée thématique Soirée Beaujolais nouveau .
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Au Goût du vrai 1330 Route de Neufchâtel Quincampoix 76230 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 64 15 98  opresdechezvous@orange.fr

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English : Soirée thématique Soirée Beaujolais nouveau

L’événement Soirée thématique Soirée Beaujolais nouveau Quincampoix a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

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