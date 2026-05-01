Soirée traditionnelle grecque Salle polyvalente de Salin-de-Giraud Arles

Arles

Soirée traditionnelle grecque

Vendredi 15 mai 2026 de 19h à 0h. Salle polyvalente de Salin-de-Giraud 18, allée des Platanes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-15 00:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Plongez au cœur de la culture grecque le temps d’une soirée !

L’association Instants-Grecs vous invite à vivre une immersion authentique dans les traditions helléniques, entre musique envoûtante, ambiance chaleureuse et plaisirs gourmands. Dès 19h, laissez-vous transporter par les sonorités du violon, du laouto et des percussions, portées par des artistes passionnés venus célébrer toute la richesse des régions grecques.



Le duo Yorgos & Spiros Kappas vous fera voyager jusqu’aux îles avec Kalymnos & Îles , tandis qu’un ensemble talentueux donnera vie à un répertoire vibrant et festif. Et pour prolonger la magie, la danse sera également à l’honneur pour partager ensemble des moments de convivialité et de joie.



Autour de mets savoureux mezzés, vin, desserts et café cette soirée promet une expérience sensorielle complète, où la Grèce se vit autant qu’elle se ressent. .

Salle polyvalente de Salin-de-Giraud 18, allée des Platanes Arles 13129 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur instantsgrecs@gmail.com

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English :

Immerse yourself in Greek culture for an evening!

L’événement Soirée traditionnelle grecque Arles a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Arles