Soirée waacking avec Ladies’Co, Taproom Aerofab, Nantes

Soirée waacking avec Ladies’Co Samedi 7 mars, 21h00 Taproom Aerofab Loire-Atlantique

Début : 2026-03-07T21:00:00+01:00 – 2026-03-07T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T21:00:00+01:00 – 2026-03-07T23:00:00+01:00

@asso.ladies.co est une association visant à développer la culture waacking sur le territoire nantais. Co-fondé par @alibeerainbowclub et @missdasun en février 2023, Ladies’Co c’est un duo haut en couleur (et en paillettes) qui souhaite partager leur amour pour le waacking par la transmission, par l’événementiel et par le spectacle vivant notamment avec leur création participative « Party Waack! »

Le Waacking est une danse née dans les disco clubs gay afro-latinos de Los Angeles dans les années 70, créée PAR et POUR les divas du dancefloor! Bien que née d’une volonté de résister à l’oppression, c’est une danse très festive et communicative rythmée par des sonorités disco funk ou encore house, elle est popularisée aux yeux du grand public grâce à la célèbre émission de TV « Soul Train ».

C’est le dj @6killz_ qui assurera la selecta musicale !!

Taproom Aerofab 21 quai des Antilles Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez découvrir la danse waacking avec des passionné·es ! waacking danse