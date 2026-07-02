Soiree WHISKAS Galerie Nuage Bleu Crozon

Informations pratiques

Crozon

Soiree WHISKAS

Galerie Nuage Bleu 14 Quai Kador Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Soiree concert avec projection de film de surf en extérieur stand Surfrider Foundation Vernissage artiste Celine Chat .

Galerie Nuage Bleu 14 Quai Kador Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 85 14 90 70

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English :

L’événement Soiree WHISKAS Crozon a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime