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AGENDA · Crozon

Soiree WHISKAS Galerie Nuage Bleu Crozon

samedi 8 août 2026 · Galerie Nuage Bleu · Crozon

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Galerie Nuage Bleu
Adresse
14 Quai Kador
Ville
29160 Crozon
Département
Finistère
Tarif

Crozon

Soiree WHISKAS

Galerie Nuage Bleu 14 Quai Kador Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Soiree concert avec projection de film de surf en extérieur stand Surfrider Foundation Vernissage artiste Celine Chat   .

Galerie Nuage Bleu 14 Quai Kador Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 85 14 90 70 

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English :

L’événement Soiree WHISKAS Crozon a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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