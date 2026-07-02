AGENDA · Crozon
Soiree WHISKAS Galerie Nuage Bleu Crozon
samedi 8 août 2026 · Galerie Nuage Bleu · Crozon
Informations pratiques
Crozon
Soiree WHISKAS
Galerie Nuage Bleu 14 Quai Kador Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08 23:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Soiree concert avec projection de film de surf en extérieur stand Surfrider Foundation Vernissage artiste Celine Chat .
Galerie Nuage Bleu 14 Quai Kador Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 85 14 90 70
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English :
L’événement Soiree WHISKAS Crozon a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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