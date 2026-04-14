Soirée Yeon Sang-ho, Le Cratère, Toulouse

Soirée Yeon Sang-ho Jeudi 23 avril, 18h00 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T23:59:59+02:00

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/component/tags/tag/soiree-yeon-sang-ho »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Jeudi 23 avril 2026 à 18h À l’occasion de la sortie de son nouveau long métrage The Ugly et dans le cadre du Festival du film coréen de Toulouse 2026, Le Cratère et l’Association franco-coréenne de T…