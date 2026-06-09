Saint-Malo

Soirée Yéyé avec Croisière Chateaubriand

1 Quai Chateaubriand La Richardais Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Soirée yéyé “Salut les copains” Années 60′ en live

Diner-croisière (choix des menus à préciser sur le site)

Embarquement 19h30 départ 19h45 retour 22h45.

=> Le port du maillot de corps ou tenue négligée au dîner ne sont pas autorisés.

=> Attention les animaux ne sont pas admis à bord. .

1 Quai Chateaubriand La Richardais Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Soirée Yéyé avec Croisière Chateaubriand Saint-Malo a été mis à jour le 2026-05-29 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel