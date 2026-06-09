Soirée Yéyé avec Croisière Chateaubriand Saint-Malo
Soirée Yéyé avec Croisière Chateaubriand Saint-Malo samedi 20 juin 2026.
Saint-Malo
Soirée Yéyé avec Croisière Chateaubriand
1 Quai Chateaubriand La Richardais Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Soirée yéyé “Salut les copains” Années 60′ en live
Diner-croisière (choix des menus à préciser sur le site)
Embarquement 19h30 départ 19h45 retour 22h45.
=> Le port du maillot de corps ou tenue négligée au dîner ne sont pas autorisés.
=> Attention les animaux ne sont pas admis à bord. .
1 Quai Chateaubriand La Richardais Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Soirée Yéyé avec Croisière Chateaubriand Saint-Malo a été mis à jour le 2026-05-29 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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