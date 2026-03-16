Soirées Apéro & Tarot Tendance 19 Paris

Atelier Tarot de Marseille avec Elizabeth Castel-Körfer

Session 1 : 9 avril – Découvrir les bases

Un premier atelier pour comprendre le tarot comme outil symbolique et intuitif.

Découverte des Arcanes Majeurs, apprentissage de la lecture des cartes et premiers tirages guidés.

Objectif : acquérir les bases et commencer à faire confiance à son intuition.

Session 2 : 23 avril – Approfondir & pratiquer

Un second atelier pour aller plus loin, mieux relier les cartes et gagner en autonomie.

Pratique en petits groupes et tirages plus structurés.

Objectif : se sentir capable de tirer les cartes pour soi et pour ses proches.

1️⃣ L’inscription est demandée afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions.

2️⃣ Adhésion solidaire demandée pour participer aux ateliers (5 euros pour l’année 2026, personnes majeurs uniquement) + Participation prix libre pour l’intervenante.

Deux ateliers pour découvrir et pratiquer le Tarot de Marseille avec Elizabeth Castel-Körfer : symbolique des cartes, premiers tirages et échanges dans une atmosphère conviviale, autour d’un apéro.

Le jeudi 23 avril 2026

de 18h00 à 21h00

Le jeudi 09 avril 2026

de 18h00 à 21h00

gratuit

L’inscription est demandée afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T18:00:00+02:00_2026-04-09T21:00:00+02:00;2026-04-23T18:00:00+02:00_2026-04-23T21:00:00+02:00

Tendance 19 143 Rue de Crimée 75019 Métro Laumière Ligne 5 ou Bus 60Paris

https://www.tendance19.fr/collect/description/683510-y-atelier-apero-tarot-9-23-avril?header=%2Fpage%2F3815674-atelier-apero-tarot-9-23-avril +33769129216 tendanceparis19@gmail.com



Afficher la carte du lieu Tendance 19 et trouvez le meilleur itinéraire

