Soirées Concert au Combero Le Monastère
vendredi 10 juillet 2026 · Le Monastère
Informations pratiques
Le Monastère
Soirées Concert au Combero
Parc de Combelles Le Monastère Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-31
Le Combero organise des soirées concert tout au long de Juillet.
Venez partager de belles soirées dans une ambiance guinguette, conviviale et festive ! Profitez de concerts en plein air, d’un moment entre amis ou en famille, et laissez-vous porter par la musique.
Au programme
Vendredi 10 juillet Memphis 2
Jeudi 16 juillet Les 4C
Vendredi 17 juillet Les Madonnes du Jeudi
Vendredi 31 Juillet No Mad No System ( Cie Tête d’Ampoule )
Installez-vous, savourez l’instant et profitez d’une atmosphère chaleureuse où musique, bonne humeur et convivialité seront au rendez-vous. .
Parc de Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 7 81 74 48 85
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English :
The Combero is hosting concert nights throughout July.
L’événement Soirées Concert au Combero Le Monastère a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Le Monastère (Aveyron)
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