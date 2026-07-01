Informations pratiques

Le Monastère

Soirées Concert au Combero

Parc de Combelles Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-31

Le Combero organise des soirées concert tout au long de Juillet.

Venez partager de belles soirées dans une ambiance guinguette, conviviale et festive ! Profitez de concerts en plein air, d’un moment entre amis ou en famille, et laissez-vous porter par la musique.

Au programme

Vendredi 10 juillet Memphis 2

Jeudi 16 juillet Les 4C

Vendredi 17 juillet Les Madonnes du Jeudi

Vendredi 31 Juillet No Mad No System ( Cie Tête d’Ampoule )

Installez-vous, savourez l’instant et profitez d’une atmosphère chaleureuse où musique, bonne humeur et convivialité seront au rendez-vous. .

Parc de Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 7 81 74 48 85

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English :

The Combero is hosting concert nights throughout July.

L’événement Soirées Concert au Combero Le Monastère a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)