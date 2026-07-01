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AGENDA · Le Monastère

Soirées Concert au Combero Le Monastère

vendredi 10 juillet 2026 · Le Monastère

Soirées Concert au Combero Le Monastère

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Adresse
Parc de Combelles
Ville
12000 Le Monastère
Département
Aveyron
Tarif

Le Monastère

Soirées Concert au Combero

Parc de Combelles Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-31

Le Combero organise des soirées concert tout au long de Juillet.
Venez partager de belles soirées dans une ambiance guinguette, conviviale et festive ! Profitez de concerts en plein air, d’un moment entre amis ou en famille, et laissez-vous porter par la musique.
Au programme
Vendredi 10 juillet Memphis 2
Jeudi 16 juillet Les 4C
Vendredi 17 juillet Les Madonnes du Jeudi
Vendredi 31 Juillet No Mad No System ( Cie Tête d’Ampoule )

Installez-vous, savourez l’instant et profitez d’une atmosphère chaleureuse où musique, bonne humeur et convivialité seront au rendez-vous.   .

Parc de Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 7 81 74 48 85 

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English :

The Combero is hosting concert nights throughout July.

L’événement Soirées Concert au Combero Le Monastère a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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