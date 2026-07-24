Informations pratiques

Ganges

SOIRÉES DE L’AFROBAR 224

17 cours de la République Ganges Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-01

Découvrez le programme de juillet de l’AFROBAR 224 avec des concerts, soirées dansantes et une soirée africaine.

l’AFROBAR 224 propose plusieurs événements culturels et festifs, soirées dansantes

– Le vendredi 24 juillet, profitez d’un concert Issa Dioubaté accompagné par Diabate Kerfala, avec de la musique tradi-moderne de Guinée (participation au chapeau).

– Le samedi 25 juillet, place à une soirée Salsa-Bachata-Kizomba .

– Le vendredi 31 juillet, l’ambiance sera Afro dancehall shatta .

– Le samedi 1er août, une soirée africaine est organisée avec une initiation à la danse africaine par Baye Sangou à 20h (5€) et une démonstration de danse du faux lion sénégalais à 21h.

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17 cours de la République Ganges 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 60 30 77

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English : SOIRÉES DE L’AFROBAR 224

Check out AFROBAR 224’s July lineup, featuring concerts, dance parties, and an African-themed night.

L’événement SOIRÉES DE L’AFROBAR 224 Ganges a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34