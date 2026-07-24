SOIRÉES DE L’AFROBAR 224 Ganges
vendredi 24 juillet 2026 · Ganges
Informations pratiques
Ganges
SOIRÉES DE L’AFROBAR 224
17 cours de la République Ganges Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-01
Découvrez le programme de juillet de l’AFROBAR 224 avec des concerts, soirées dansantes et une soirée africaine.
l’AFROBAR 224 propose plusieurs événements culturels et festifs, soirées dansantes
– Le vendredi 24 juillet, profitez d’un concert Issa Dioubaté accompagné par Diabate Kerfala, avec de la musique tradi-moderne de Guinée (participation au chapeau).
– Le samedi 25 juillet, place à une soirée Salsa-Bachata-Kizomba .
– Le vendredi 31 juillet, l’ambiance sera Afro dancehall shatta .
– Le samedi 1er août, une soirée africaine est organisée avec une initiation à la danse africaine par Baye Sangou à 20h (5€) et une démonstration de danse du faux lion sénégalais à 21h.
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17 cours de la République Ganges 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 60 30 77
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English : SOIRÉES DE L’AFROBAR 224
Check out AFROBAR 224’s July lineup, featuring concerts, dance parties, and an African-themed night.
L’événement SOIRÉES DE L’AFROBAR 224 Ganges a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34
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