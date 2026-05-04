Soirées d’été au Conservatoire Les Harmonies Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan
Soirées d’été au Conservatoire Les Harmonies Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan lundi 22 juin 2026.
Royan
Soirées d’été au Conservatoire Les Harmonies
Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 18:00:00
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-22
Retrouvez les harmonies du conservatoire pour leur dernière prestation de l’année ! Au programme l’Harmonie de Royan, l’Harmonie Junior et la classe de FM vents.
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Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr
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English :
Join the conservatory bands for their final performance of the year! On the program: the Harmonie de Royan, the Harmonie Junior and the FM winds class.
L’événement Soirées d’été au Conservatoire Les Harmonies Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan
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