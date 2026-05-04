Soirées d’été au Conservatoire Les Harmonies Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan

Royan

Soirées d’été au Conservatoire Les Harmonies

Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 18:00:00

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

Retrouvez les harmonies du conservatoire pour leur dernière prestation de l’année ! Au programme l’Harmonie de Royan, l’Harmonie Junior et la classe de FM vents.

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Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr

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English :

Join the conservatory bands for their final performance of the year! On the program: the Harmonie de Royan, the Harmonie Junior and the FM winds class.

L’événement Soirées d’été au Conservatoire Les Harmonies Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan