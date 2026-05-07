Soirées d’été au Conservatoire Place aux solistes Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan
Soirées d’été au Conservatoire Place aux solistes Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan vendredi 26 juin 2026.
Royan
Soirées d’été au Conservatoire Place aux solistes
Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Pour son dernier concert de l’année, l’orchestre symphonique invite ses grands élèves à se produire en solistes. Une occasion de les découvrir autrement, non plus au sein de l’orchestre, mais devant lui.
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Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr
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English :
For its last concert of the year, the symphony orchestra invites its top students to perform as soloists. An opportunity to discover them in a different way, not within the orchestra, but in front of it.
L’événement Soirées d’été au Conservatoire Place aux solistes Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan
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