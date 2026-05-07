Soirées d’été au Conservatoire Place aux solistes Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan

Royan

Soirées d’été au Conservatoire Place aux solistes

Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Pour son dernier concert de l’année, l’orchestre symphonique invite ses grands élèves à se produire en solistes. Une occasion de les découvrir autrement, non plus au sein de l’orchestre, mais devant lui.

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Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr

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English :

For its last concert of the year, the symphony orchestra invites its top students to perform as soloists. An opportunity to discover them in a different way, not within the orchestra, but in front of it.

L’événement Soirées d’été au Conservatoire Place aux solistes Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan