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Soirées d’été au Conservatoire Place aux solistes Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan

Soirées d’été au Conservatoire Place aux solistes Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Conservatoire de musique Besançon Gachet

Adresse : 1 rue des Arts

Ville : 17200 Royan

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Royan

Soirées d’été au Conservatoire Place aux solistes

Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Pour son dernier concert de l’année, l’orchestre symphonique invite ses grands élèves à se produire en solistes. Une occasion de les découvrir autrement, non plus au sein de l’orchestre, mais devant lui.
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Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00  conservatoire.musique@mairie-royan.fr

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English :

For its last concert of the year, the symphony orchestra invites its top students to perform as soloists. An opportunity to discover them in a different way, not within the orchestra, but in front of it.

L’événement Soirées d’été au Conservatoire Place aux solistes Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan

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