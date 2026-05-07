Soirées d’été au Conservatoire Saisons en musique Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan
Soirées d’été au Conservatoire Saisons en musique Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan mardi 23 juin 2026.
Royan
Soirées d’été au Conservatoire Saisons en musique
Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 18:30:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
La classe de chant lyrique et la chorale adultes vous présentent le dernier volet de leur travail autour des quatre saisons. La soirée se poursuivra avec l’ensemble de saxophone et l’atelier percussions.
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Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr
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English :
The lyric singing class and the adult choir present the final part of their work on the Four Seasons. The evening continues with the saxophone ensemble and percussion workshop.
L’événement Soirées d’été au Conservatoire Saisons en musique Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan
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