Soirées d’été Thaon-les-Vosges

Informations pratiques

Thaon-les-Vosges

Soirées d’été

23 chemin de l’écluse Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Tout l’été retrouve les Sunset Wam des soirées au bord du lac, entre coucher de soleil, musique, apéro et sessions ride jusqu’à la nuit…

Happy hours de 19 à 20h

Sunset Ride 15€ dès 19h jusqu’à la tombée de la nuit

Entrée gratuite pour les autres soirées

Lancement officiel le 3 juillet opening sunset avec un concert live au coucher du soleil une soirée placée sous le signer des summer vibes, de la musique live et des apéros au bord de l’eau

10 juillet soirée bronzés on sait jamais… sur un malentendu ça peut marcher. Sors les chemises rétro, les acéssoires improbables et les plus beaux looks vintage playlist fell-good avec concours du meilleurs déguisement. Ambiance fun et décontractée garantie !

17 juillet suset wam : le grand retour des Sunset Wam avec DJ set au bord du lac. Une soirée chill entre musique, coucher de soleil et ambiance summer au bord de l’eau.

24 juillet sunset cup forme ton duo et viens tenter de remporter la Sunset Cup ! Tournoi Beer Pong, ambiance musicale sunset convivialité, apéro et bonne humeur au programme.

31 juillet Sunset wam 2 Golden Hour Session avec DJ set sunset. Le combo parfait pour profiter d’une soirée d’été au bord du lac.

7 août Ninja Warriors viens défier le chrono sur notre parcours gonflable ! Parcours du combattant sur l’eau, défis & classement qui sera le Ninja Warrior de l’été ?

14 août sunset live une soirée live au coucher du soleil avec concert acoustique au bord du lac. Installe-toi face au sunset et profite d’une ambiance musicale chill et festive.

21 août cinéma aquatique le lac se transforme en cinéma à ciel ouvert avec projection en plein air. Une soirée magique sous les étoiles.

28 août sunset wam closing dernière sunset wam de la saison avec DJ Set closing. On clôture l’été ensemble au bord de l’eau !Tout public

15 .

23 chemin de l’écluse Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 9 74 67 00 40

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English :

All summer long, enjoy Sunset Wam: evenings by the lake, featuring sunsets, music, drinks, and rides until nightfall…

Happy hours from 7 to 8 p.m.

Sunset Ride: 15? starting at 7 p.m. until nightfall

Free admission for other evenings

Official launch on July 3—“Opening Sunset”—with a live concert at sunset: an evening filled with summer vibes, live music, and drinks by the water

July 10: “Tanned Night”—you never know… a misunderstanding might just work out. Break out your retro shirts, quirky accessories, and best vintage looks: a feel-good playlist with a contest for the best costume. A fun and laid-back atmosphere guaranteed!

July 17 “Sunset Wam”: The grand return of Sunset Wam with a DJ set by the lake. A chill evening of music, sunsets, and summer vibes by the water.

July 24 “Sunset Cup”: Form your duo and come try to win the Sunset Cup! Beer Pong tournament with sunset music: a friendly atmosphere, drinks, and good vibes are on the agenda.

July 31 “Sunset Wam 2”: Golden Hour Session with a sunset DJ set. The perfect combo to enjoy a summer evening by the lake.

August 7, “Ninja Warriors”: Come race against the clock on our inflatable obstacle course! An obstacle course on the water, challenges, and leaderboards: who will be this summer’s Ninja Warrior?

August 14 “Sunset Live”: A live evening at sunset with an acoustic concert by the lake. Settle in to watch the sunset and enjoy a chill, festive musical atmosphere.

August 21 “Aquatic Cinema”: The lake transforms into an open-air cinema with an outdoor movie screening. A magical evening under the stars.

Aug. 28 Sunset WAM Closing : The season’s final Sunset WAM event with a closing DJ set. Let’s wrap up the summer together by the water!

L’événement Soirées d’été Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT EPINAL ET SA REGION