Informations pratiques

Nalliers

Soirées Guinguettes

Rue Brantôme Port de Nalliers Nalliers Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-28

Venez faire la fête dans une ambiance Guinguette

Chaque soirée sera animée par un groupe :

Buvette et restauration sur place .

Rue Brantôme Port de Nalliers Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 6 45 28 45 59 atchefetesdenalliers@gmail.com

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English :

Come and party in a Guinguette atmosphere

L’événement Soirées Guinguettes Nalliers a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud