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AGENDA · Nalliers

Soirées Guinguettes Rue Brantôme Nalliers

vendredi 31 juillet 2026 · Rue Brantôme · Nalliers

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
Rue Brantôme
Adresse
Port de Nalliers
Ville
85370 Nalliers
Département
Vendée
Tarif

Nalliers

Soirées Guinguettes

Rue Brantôme Port de Nalliers Nalliers Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31 2026-08-28

Venez faire la fête dans une ambiance Guinguette
Chaque soirée sera animée par un groupe :

Buvette et restauration sur place   .

Rue Brantôme Port de Nalliers Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 6 45 28 45 59  atchefetesdenalliers@gmail.com

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English :

Come and party in a Guinguette atmosphere

L’événement Soirées Guinguettes Nalliers a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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