Soirées Guinguettes Rue Brantôme Nalliers
vendredi 31 juillet 2026 · Rue Brantôme · Nalliers
Informations pratiques
Nalliers
Soirées Guinguettes
Rue Brantôme Port de Nalliers Nalliers Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-28
Venez faire la fête dans une ambiance Guinguette
Chaque soirée sera animée par un groupe :
Buvette et restauration sur place .
Rue Brantôme Port de Nalliers Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 6 45 28 45 59 atchefetesdenalliers@gmail.com
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English :
Come and party in a Guinguette atmosphere
L’événement Soirées Guinguettes Nalliers a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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