Animation nature, la réserve au crépuscule Nalliers

Animation nature, la réserve au crépuscule

Les Huttes Nalliers Vendée

Début : 2026-07-20 20:00:00

fin : 2026-08-24 22:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-27 2026-08-10 2026-08-24

Le jour s’en va et laisse place à la nuit …au crépuscule la Réserve fourmille aussi de vie ! Entrez à pas discrets dans la vie nocturne du site un monde méconnu s’ouvre à vous.

Tout public à partir de 6 ans Prévoir des vêtements chauds et adaptée à la météo (bottes, chaussures de randonné, vêtements de pluie …)

Réservation indispensable .

Les Huttes Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 69 80 sortiesnature@vendee.fr

English :

As the day fades, night falls?and the Reserve is also teeming with life at dusk! Step discreetly into the nocturnal life of the site: a little-known world opens up to you.

