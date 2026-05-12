Atelier, La peau, le soleil, les adolescents et la cosmétique Nalliers
Atelier, La peau, le soleil, les adolescents et la cosmétique Nalliers samedi 13 juin 2026.
Nalliers
Atelier, La peau, le soleil, les adolescents et la cosmétique
51 Chemin du Motty Nalliers Vendée
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Comment se sentir soulager grâce à la phytothérapie.
Venez découvrir le pouvoir des plantes sur la peau
– Pourquoi développe t’on des problèmes de peau ?
– Que peut-on mettre en place pour aider à l’amélioration de notre peau ? alimentation, hygiène de vie…
– Quelle(s) plante(s) peut nous aider ?
– Faire de la prévention auprès de nos adolescents pour l’usage de cosmétique, pas facile!
– Le soleil et la peau
– Fabriquer son propre baume autour de l’univers dermique. .
51 Chemin du Motty Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 6 70 88 39 31 auxplantesliberees@mailo.com
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English :
How herbal medicine can provide relief.
L’événement Atelier, La peau, le soleil, les adolescents et la cosmétique Nalliers a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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