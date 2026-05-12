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Atelier, La peau, le soleil, les adolescents et la cosmétique Nalliers

Atelier, La peau, le soleil, les adolescents et la cosmétique Nalliers samedi 13 juin 2026.

Adresse : 51 Chemin du Motty

Ville : 85370 Nalliers

Département : Vendée

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 25 25

Nalliers

Atelier, La peau, le soleil, les adolescents et la cosmétique

51 Chemin du Motty Nalliers Vendée

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :
2026-06-13

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51 Chemin du Motty Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 6 70 88 39 31  auxplantesliberees@mailo.com

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English :

How herbal medicine can provide relief.

L’événement Atelier, La peau, le soleil, les adolescents et la cosmétique Nalliers a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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