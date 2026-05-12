Nalliers

Atelier, La peau, le soleil, les adolescents et la cosmétique

51 Chemin du Motty Nalliers Vendée

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Comment se sentir soulager grâce à la phytothérapie.

Venez découvrir le pouvoir des plantes sur la peau

– Pourquoi développe t’on des problèmes de peau ?

– Que peut-on mettre en place pour aider à l’amélioration de notre peau ? alimentation, hygiène de vie…

– Quelle(s) plante(s) peut nous aider ?

– Faire de la prévention auprès de nos adolescents pour l’usage de cosmétique, pas facile!

– Le soleil et la peau

– Fabriquer son propre baume autour de l’univers dermique. .

51 Chemin du Motty Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 6 70 88 39 31 auxplantesliberees@mailo.com

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English :

How herbal medicine can provide relief.

L’événement Atelier, La peau, le soleil, les adolescents et la cosmétique Nalliers a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud