Sortie nature, Rencontre crépusculaire avec les busards Nalliers
Place de la poste Nalliers Vendée
Début : 2026-07-29 21:00:00
fin : 2026-07-29 22:30:00
2026-07-29
Venez observer les busards, ces rapaces fins et élégants dans la plaine calcaire du Sud Vendée.
Découverte des busards cendrés à la tombée du jour à travers leurs rassemblements pré-migratoires.
En partenariat avec la Communauté de Communes du Sud Vendée Littoral.
Place de la poste Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
Come and observe the harriers, these fine and elegant birds of prey in the limestone plain of the South Vendée.
