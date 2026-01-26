Sortie nature, Rencontre crépusculaire avec les busards Nalliers

Sortie nature, Rencontre crépusculaire avec les busards

Place de la poste Nalliers Vendée

Début : 2026-07-29 21:00:00

fin : 2026-07-29 22:30:00

2026-07-29

Venez observer les busards, ces rapaces fins et élégants dans la plaine calcaire du Sud Vendée.

Découverte des busards cendrés à la tombée du jour à travers leurs rassemblements pré-migratoires.

En partenariat avec la Communauté de Communes du Sud Vendée Littoral.

Place de la poste Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Come and observe the harriers, these fine and elegant birds of prey in the limestone plain of the South Vendée.

