Sortie nature, à la recherche du prince des blés Nalliers

Place de la Poste Nalliers Vendée
Sortie nature à la rencontre des busards cendrés
Chaque année, de mai à juillet, des membres de la LPO Vendée repèrent les nids de 3 espèces de rapaces le Busard cendré, le Busard des roseaux, et le Busard Saint-Martin. Nous vous ferons découvrir dans la plaine calcaire du sud Vendée ces espèces et la méthode de recensement des couples nicheurs.
En partenariat avec la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral.
Rendez-vous sur la place de la Poste à Nalliers.
English :
Nature outing to meet the Montagu’s harriers
