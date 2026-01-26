Sortie nature, à la recherche du prince des blés Nalliers

Sortie nature, à la recherche du prince des blés

Place de la Poste Nalliers Vendée

Début : 2026-06-23 10:00:00

fin : 2026-06-23 12:00:00

Date(s) :

2026-06-23

Sortie nature à la rencontre des busards cendrés

Chaque année, de mai à juillet, des membres de la LPO Vendée repèrent les nids de 3 espèces de rapaces le Busard cendré, le Busard des roseaux, et le Busard Saint-Martin. Nous vous ferons découvrir dans la plaine calcaire du sud Vendée ces espèces et la méthode de recensement des couples nicheurs.

En partenariat avec la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral.

Rendez-vous sur la place de la Poste à Nalliers.

Place de la Poste Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

Nature outing to meet the Montagu’s harriers

