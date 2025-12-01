Noël à la ferme Nalliers

Noël à la ferme

Ferme de Nermoux Nalliers Vendée

Début : 2025-12-19 16:30:00

fin : 2025-12-19 20:00:00

2025-12-19

Du 15 novembre au 31 décembre 2025, Bienvenue à la ferme vous invite à répandre la magie de Noël et plonger dans une ambiance festive et gourmande. Plus de 25 fermes vous invitent à vivre des moments chaleureux, conviviaux et inoubliables dans un cadre authentique.

Vente à la ferme avec vin chaud offert et autres boissons non-alcoolisées, dégustation de fromages.

Marché de Noël à la ferme. Gratuit.

Retrait des plateaux de Noël qui seront à réserver avant le 14 décembre par courriel ou sms avec nom et prénom.

Ils ont beaucoup à partager et vous ouvrent leurs portes pour présenter leurs métiers, productions, #produitsfermiers et savoir-faire.

L’occasion de faire le plein de produits à mettre sur la table et de cadeaux à déposer au pied du sapin et vous garantir d’offrir des cadeaux originaux et de qualité.

Bienvenue à la ferme vous souhaite un très joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année ! .

Ferme de Nermoux Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 6 60 69 77 18

English :

From November 15 to December 31, 2025, Bienvenue à la ferme invites you to spread the magic of Christmas and immerse yourself in a festive, gourmet atmosphere. More than 25 farms invite you to experience warm, friendly and unforgettable moments in authentic surroundings.

German :

Vom 15. November bis zum 31. Dezember 2025 lädt Bienvenue à la ferme Sie ein, den Zauber von Weihnachten zu verbreiten und in eine festliche und genussvolle Atmosphäre einzutauchen. Mehr als 25 Bauernhöfe laden Sie ein, warme, gesellige und unvergessliche Momente in einem authentischen Rahmen zu erleben.

Italiano :

Dal 15 novembre al 31 dicembre 2025, Bienvenue à la ferme vi invita a diffondere la magia del Natale e a immergervi in un’atmosfera festosa e gastronomica. Più di 25 fattorie vi invitano a vivere momenti caldi, amichevoli e indimenticabili in un ambiente autentico.

Espanol :

Del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2025, Bienvenue à la ferme le invita a difundir la magia de la Navidad y a sumergirse en un ambiente festivo y gastronómico. Más de 25 granjas le invitan a vivir momentos cálidos, acogedores e inolvidables en un marco auténtico.

