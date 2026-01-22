Soirées légendaires guinguette auprès de l’Indrois Montrésor
Soirées légendaires guinguette auprès de l’Indrois Montrésor vendredi 17 juillet 2026.
Soirées légendaires guinguette auprès de l’Indrois
23 Grande Rue Montrésor Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17 00:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Soirée animée par Cyril’Music. En cas de pluie, repli sous les Halles des Cardeux.
Dans le cadre des soirées légendaires une guinguette animée par Cyril’Music. buvette et petite restauration sur place.
En cas de pluie, repli sous les Halles des Cardeux. .
23 Grande Rue Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 32 59 39 08 comitedanimation37460@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the legendary evenings, a guinguette hosted by Cyril’Music.
L’événement Soirées légendaires guinguette auprès de l’Indrois Montrésor a été mis à jour le 2026-01-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire