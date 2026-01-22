Soirées légendaires guinguette auprès de l’Indrois Montrésor

Soirées légendaires guinguette auprès de l’Indrois

23 Grande Rue Montrésor Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17 00:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Soirée animée par Cyril’Music. En cas de pluie, repli sous les Halles des Cardeux.

Dans le cadre des soirées légendaires une guinguette animée par Cyril’Music. buvette et petite restauration sur place.

23 Grande Rue Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 32 59 39 08 comitedanimation37460@gmail.com

English :

As part of the legendary evenings, a guinguette hosted by Cyril’Music.

