Montrésor

Soirées légendaires

32 Gr Grande Rue Montrésor Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 21:30:00

fin : 2026-08-31 00:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Tous les soirs de juillet et août, découvrez un parcours lumineux à travers le village, ponctué de jets d’eau illuminés et de scènes inspirées des légendes locales. Certaines soirées sont animées par des spectacles et interventions artistiques. Programme détaillé www.soirees-legendaires.com

Tous les soirs de juillet et août, découvrez un parcours lumineux à travers le village, ponctué de jets d’eau illuminés et de scènes inspirées des légendes locales. Certaines soirées sont animées par des spectacles et interventions artistiques. Programme détaillé www.soirees-legendaires.com .

32 Gr Grande Rue Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire soireeslegendaires@gmail.com

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English :

Every evening in July and August, discover a luminous trail through the village, punctuated by illuminated fountains and scenes inspired by local legends. Some evenings are enlivened by performances and artistic interventions. Detailed program: www.soirees-legendaires.com

L’événement Soirées légendaires Montrésor a été mis à jour le 2026-05-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire