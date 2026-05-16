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Soirées légendaires Montrésor

Soirées légendaires Montrésor

Soirées légendaires Montrésor mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : 32 Gr Grande Rue

Ville : 37460 Montrésor

Département : Indre-et-Loire

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif : Gratuit

Montrésor

Soirées légendaires

32 Gr Grande Rue Montrésor Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 21:30:00
fin : 2026-08-31 00:00:00

Date(s) :
2026-07-01

Tous les soirs de juillet et août, découvrez un parcours lumineux à travers le village, ponctué de jets d’eau illuminés et de scènes inspirées des légendes locales. Certaines soirées sont animées par des spectacles et interventions artistiques. Programme détaillé www.soirees-legendaires.com
Tous les soirs de juillet et août, découvrez un parcours lumineux à travers le village, ponctué de jets d’eau illuminés et de scènes inspirées des légendes locales. Certaines soirées sont animées par des spectacles et interventions artistiques. Programme détaillé www.soirees-legendaires.com   .

32 Gr Grande Rue Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   soireeslegendaires@gmail.com

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English :

Every evening in July and August, discover a luminous trail through the village, punctuated by illuminated fountains and scenes inspired by local legends. Some evenings are enlivened by performances and artistic interventions. Detailed program: www.soirees-legendaires.com

L’événement Soirées légendaires Montrésor a été mis à jour le 2026-05-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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