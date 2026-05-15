Fantôme au château Montrésor
Fantôme au château Montrésor mercredi 15 juillet 2026.
Montrésor
Fantôme au château
40 Gr Grande Rue Montrésor Indre-et-Loire
Tarif : – – 5 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:30:00
fin : 2026-08-12 23:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Visite théâtralisée parc et caves du château, le spirite vous replonge dans le second empire pour une improbable quête de fantôme entre humour et frissons. Réservation obligatoire sur chateaudemontresor.com. Tous les mercredis à 21h30.
Visite théâtralisée parc et caves du château, le spirite vous replonge dans le second empire pour une improbable quête de fantôme entre humour et frissons. Réservation obligatoire sur chateaudemontresor.com. Tous les mercredis à 21h30. .
40 Gr Grande Rue Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 75 55 97 53 droles-de-dindons@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A theatrical tour of the château’s park and cellars, the Spiritist plunges you back into the Second Empire for an improbable ghostly quest that combines humor and thrills. Reservations required on chateaudemontresor.com. Every Wednesday at 9.30pm.
L’événement Fantôme au château Montrésor a été mis à jour le 2026-05-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
À voir aussi à Montrésor (Indre-et-Loire)
- Dessine-moi Montrésor Montrésor 24 mai 2026
- Soirées légendaires Parcours des légendes Montrésor 1 juillet 2026
- Soirées légendaires Montrésor 1 juillet 2026
- Chasse au trésor/Treasure hunt Montrésor 8 juillet 2026
- Quand l’histoire se déguste Montrésor 10 juillet 2026