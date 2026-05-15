Montrésor

Fantôme au château

40 Gr Grande Rue Montrésor Indre-et-Loire

Tarif : – – 5 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:30:00

fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Visite théâtralisée parc et caves du château, le spirite vous replonge dans le second empire pour une improbable quête de fantôme entre humour et frissons. Réservation obligatoire sur chateaudemontresor.com. Tous les mercredis à 21h30.

Visite théâtralisée parc et caves du château, le spirite vous replonge dans le second empire pour une improbable quête de fantôme entre humour et frissons. Réservation obligatoire sur chateaudemontresor.com. Tous les mercredis à 21h30. .

40 Gr Grande Rue Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 75 55 97 53 droles-de-dindons@orange.fr

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English :

A theatrical tour of the château’s park and cellars, the Spiritist plunges you back into the Second Empire for an improbable ghostly quest that combines humor and thrills. Reservations required on chateaudemontresor.com. Every Wednesday at 9.30pm.

L’événement Fantôme au château Montrésor a été mis à jour le 2026-05-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire