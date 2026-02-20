Dessine-moi Montrésor Montrésor
Le concours vise à valoriser le patrimoine du village et à encourager l’expression artistique à travers des œuvres originales réalisées manuellement par les participants. Les participants doivent créer une œuvre représentative du village de Montrésor.
Conditions de participation
• Le concours est ouvert à tous, amateurs ou professionnels, sans limite d’âge.
• Les participants sont répartis en cinq catégories
1 Petits artistes (moins de 12 ans)
2 Jeunes artistes (12-18 ans)
3 Grands artistes techniques sèches (crayon, fusain, pastel, etc.)
4 Grands artistes aquarelle
5 Grands artistes huile/acrylique .
Rue du Marché Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire msr-montresor@gmail.com
English :
The aim of the competition is to promote the village?s heritage and encourage artistic expression through original works created by hand by participants. Participants are asked to create a work that is representative of the village of Montrésor.
