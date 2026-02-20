Dessine-moi Montrésor

Rue du Marché Montrésor Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Le concours vise à valoriser le patrimoine du village et à encourager l’expression artistique à travers des œuvres originales réalisées manuellement par les participants. Les participants doivent créer une œuvre représentative du village de Montrésor.

Le concours vise à valoriser le patrimoine du village et à encourager l’expression artistique à travers des œuvres originales réalisées manuellement par les participants. Les participants doivent créer une œuvre représentative du village de Montrésor.

Conditions de participation

• Le concours est ouvert à tous, amateurs ou professionnels, sans limite d’âge.

• Les participants sont répartis en cinq catégories

1 Petits artistes (moins de 12 ans)

2 Jeunes artistes (12-18 ans)

3 Grands artistes techniques sèches (crayon, fusain, pastel, etc.)

4 Grands artistes aquarelle

5 Grands artistes huile/acrylique .

Rue du Marché Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire msr-montresor@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The aim of the competition is to promote the village?s heritage and encourage artistic expression through original works created by hand by participants. Participants are asked to create a work that is representative of the village of Montrésor.

L’événement Dessine-moi Montrésor Montrésor a été mis à jour le 2026-02-20 par Loches Touraine Châteaux de la Loire