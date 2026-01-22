Soirées légendaires marché nocturne Montrésor
Soirées légendaires marché nocturne Montrésor vendredi 7 août 2026.
Soirées légendaires marché nocturne
Montrésor Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 00:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Dans le cadre des soirées légendaires marché artisanal et de producteurs locaux. Animations musicales conteurs avec des légendes du Montrésorois. Buvette, petite restauration.
Dans le cadre des soirées légendaires marché artisanal et de producteurs locaux. Animations musicales conteurs avec des légendes du Montrésorois. Buvette, petite restauration. .
Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 32 59 39 08 comitedanimation37460@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the legendary evenings, a craft and local producers’ market. Musical entertainment storytellers with Montrésorois legends. Refreshments and snacks.
L’événement Soirées légendaires marché nocturne Montrésor a été mis à jour le 2026-01-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire