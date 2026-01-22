Soirées légendaires marché nocturne

Montrésor Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07 00:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Dans le cadre des soirées légendaires marché artisanal et de producteurs locaux. Animations musicales conteurs avec des légendes du Montrésorois. Buvette, petite restauration.

Dans le cadre des soirées légendaires marché artisanal et de producteurs locaux. Animations musicales conteurs avec des légendes du Montrésorois. Buvette, petite restauration. .

Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 32 59 39 08 comitedanimation37460@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the legendary evenings, a craft and local producers’ market. Musical entertainment storytellers with Montrésorois legends. Refreshments and snacks.

L’événement Soirées légendaires marché nocturne Montrésor a été mis à jour le 2026-01-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire