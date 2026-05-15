Montrésor

Soirées légendaires Parcours des légendes

32 Gr Grande Rue Montrésor Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Promenade sur le thème des légendes locales, illustrée par des scènes réalisées avec des éco-matériaux et des mises en lumière sur les Balcons de l’Indrois et dans le centre-bourg. Jardin des lutins place de la mairie et jardin d’Imbert à la collégiale.

Promenade sur le thème des légendes locales, illustrée par des scènes réalisées avec des éco-matériaux et des mises en lumière sur les Balcons de l’Indrois et dans le centre-bourg. Jardin des lutins place de la mairie et jardin d’Imbert à la collégiale. .

32 Gr Grande Rue Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 81 20 26 35 comitedanimation37460@gmail.com

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English :

A walk on the theme of local legends, illustrated by scenes created using eco-materials and illuminated on the Balcons de l’Indrois and in the town center. Jardin des lutins in Place de la Mairie and Jardin d?Imbert at the collegiate church.

L’événement Soirées légendaires Parcours des légendes Montrésor a été mis à jour le 2026-05-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire