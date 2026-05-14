Montrésor

Chasse au trésor/Treasure hunt

43 Grande Rue Montrésor Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:15:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Albert a perdu une pièce décorative très importante pour les rénovations du château. Peux-tu l’aider à la retrouver ? Sur réservation. Présence d’un adulte obligatoire.

Albert has lost an important decorative piece for the castle’s renovation. Can you help him find it? Reservation in advance.

Le seigneur est en train de rénover son château. La dernière pièce décorative manquante pour terminer la façade a disparu ! Sauras-tu mener l’enquête à travers le village afin de retrouver ce précieux élément ? Sur réservation. N’oubliez pas votre crayon. Présence d’un adulte obligatoire.

The lord is in the process of renovating his castle! The last decorative piece to finish the work has been lost! Can you help find it? Don’t forget a pencil. Reservation in advance. .

43 Grande Rue Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 70 71 montresor@loches-valdeloire.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Are you ready for adventure? Reservations required. Don’t forget your pencil.

Are you ready for an adventure? Don’t forget a pencil. Reservation in advance.

L’événement Chasse au trésor/Treasure hunt Montrésor a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire