Montrésor

Rivière fantôme

32 Gr Grande Rue Montrésor Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:30:00

fin : 2026-08-21 00:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Au bord de la rivière, retrouvez personnages, danseurs et conteurs pour découvrir les contes et légendes de la rivière fantôme. Mise en lumière et jets d’eau lumineux. Tous les vendredis soirs.

Au bord de la rivière, retrouvez personnages, danseurs et conteurs pour découvrir les contes et légendes de la rivière fantôme. Mise en lumière et jets d’eau lumineux. Tous les vendredis soirs. .

32 Gr Grande Rue Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 75 55 97 53 soireeslegendaires@gmail.com

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English :

On the banks of the river, characters, dancers and storytellers discover the tales and legends of the ghost river. Lighting and luminous water jets. Every Friday evening.

L’événement Rivière fantôme Montrésor a été mis à jour le 2026-05-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire