Montrésor

Costumons-nous au château

40 Gr Grande Rue Montrésor Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-08-14 2026-09-19

Venez vivre une expérience immersive en famille ou entre amis essayez nos costumes d’époque, prenez la pose pour un selfie inoubliable sous la tente, puis prolongez la magie par une visite du château. Une animation conviviale, vivante et ouverte à tous, qui vous plonge dans l’ambiance médiéval.

Venez vivre une expérience immersive en famille ou entre amis essayez nos costumes d’époque, prenez la pose pour un selfie inoubliable sous la tente, puis prolongez la magie par une visite du château. Une animation conviviale, vivante et ouverte à tous, qui vous plonge dans l’ambiance médiéval.

L’accès à l’animation est gratuit pour les visiteurs ayant acquitté leur droit d’entrée au site. Une boîte à dons sera également mise à disposition pour soutenir l’entretien et la création de nos costumes. .

40 Gr Grande Rue Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 70 71 msr-montresor@gmail.com

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English :

Come and enjoy an immersive experience with your family or friends: try on our period costumes, pose for an unforgettable selfie under the tent, then extend the magic with a tour of the castle. A friendly, lively event open to all, immersing you in the medieval atmosphere.

L’événement Costumons-nous au château Montrésor a été mis à jour le 2026-05-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire