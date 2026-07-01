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AGENDA · Montrésor

Vignes et patrimoine Montrésor

mercredi 22 juillet 2026 · Montrésor

Vignes et patrimoine Montrésor

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
43 Grande Rue
Ville
37460 Montrésor
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Montrésor

Vignes et patrimoine

43 Grande Rue Montrésor Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-29 19:00:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Visite du village et découverte des vignes plantées en treille, sur échalas, et d’autres modes de conduite traditionnels. Balade d’une heure, suivie d’une dégustation de vins, de jus de raisin et de confiture.
Visite du village et découverte des vignes plantées en treille, sur échalas, et d’autres modes de conduite traditionnels. Balade d’une heure, suivie d’une dégustation de vins, de jus de raisin et de confiture.   .

43 Grande Rue Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 47 37 62  Thierry.touratier@hotmail.fr

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English :

Tour of the village and exploration of vineyards planted in trellises, on stakes, and other traditional training systems. A one-hour walk, followed by a tasting of wines, grape juice, and jam.

L’événement Vignes et patrimoine Montrésor a été mis à jour le 2026-07-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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