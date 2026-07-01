Vignes et patrimoine Montrésor
mercredi 22 juillet 2026 · Montrésor
Informations pratiques
Montrésor
Vignes et patrimoine
43 Grande Rue Montrésor Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-29 19:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12
Visite du village et découverte des vignes plantées en treille, sur échalas, et d’autres modes de conduite traditionnels. Balade d’une heure, suivie d’une dégustation de vins, de jus de raisin et de confiture.
Visite du village et découverte des vignes plantées en treille, sur échalas, et d’autres modes de conduite traditionnels. Balade d’une heure, suivie d’une dégustation de vins, de jus de raisin et de confiture. .
43 Grande Rue Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 47 37 62 Thierry.touratier@hotmail.fr
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English :
Tour of the village and exploration of vineyards planted in trellises, on stakes, and other traditional training systems. A one-hour walk, followed by a tasting of wines, grape juice, and jam.
L’événement Vignes et patrimoine Montrésor a été mis à jour le 2026-07-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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