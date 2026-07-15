Marché Nocturne Soirées légendaires Montrésor
vendredi 7 août 2026 · Montrésor
Informations pratiques
Montrésor
Marché Nocturne Soirées légendaires
Centre-bourg Montrésor Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 23:59:00
Date(s) :
2026-08-07
Marché nocturne artisans et producteurs locaux, buvette et restauration sur place, contes et animations musicales.
Marché nocturne artisans et producteurs locaux, buvette et restauration sur place, contes et animations musicales. .
Centre-bourg Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 32 59 39 08 comitedanimation37460@gmail.com
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English :
Night Market: local artisans and producers, refreshments and food available on site, storytelling, and musical performances.
L’événement Marché Nocturne Soirées légendaires Montrésor a été mis à jour le 2026-07-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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