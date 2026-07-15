Informations pratiques

Montrésor

Soirées légendaires Guinguette auprès de l’Indrois

32 Gr Grande Rue Montrésor Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-18 01:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Guinguette au bord de l’Indrois avec animation musicale par Cyril’Music. Buvette et restauration sur place.

Guinguette au bord de l’Indrois avec animation musicale par Cyril’Music. Buvette et restauration sur place. .

32 Gr Grande Rue Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire comitedanimation37460@gmail.com

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English :

An open-air café on the banks of the Indrois River, featuring live music by Cyril’Music. Refreshments and food available on site.

L’événement Soirées légendaires Guinguette auprès de l’Indrois Montrésor a été mis à jour le 2026-07-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire