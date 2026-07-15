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AGENDA · Montrésor

Soirées légendaires Guinguette auprès de l’Indrois Montrésor

vendredi 17 juillet 2026 · Montrésor

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
32 Gr Grande Rue
Ville
37460 Montrésor
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Montrésor

Soirées légendaires Guinguette auprès de l’Indrois

32 Gr Grande Rue Montrésor Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-18 01:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Guinguette au bord de l’Indrois avec animation musicale par Cyril’Music. Buvette et restauration sur place.
Guinguette au bord de l’Indrois avec animation musicale par Cyril’Music. Buvette et restauration sur place.   .

32 Gr Grande Rue Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   comitedanimation37460@gmail.com

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English :

An open-air café on the banks of the Indrois River, featuring live music by Cyril’Music. Refreshments and food available on site.

L’événement Soirées légendaires Guinguette auprès de l’Indrois Montrésor a été mis à jour le 2026-07-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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