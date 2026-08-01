Informations pratiques

Montrésor

Atelier au Décoration de son éventail en papier avec des encres de plantes

17 Rue Xavier Branicki Montrésor Indre-et-Loire

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

28

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 09:30:00

fin : 2026-08-05 11:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Au programme de cet atelier de 2 heures découverte des plantes tinctoriales, fabrication d’une encre végétale de saison, puis peinture sur un éventail en papier. Nous terminerons par un moment convivial autour de gourmandises maison et de rafraîchissements.

Au programme de cet atelier de 2 heures une présentation et une découverte des plantes tinctoriales, suivies de la fabrication d’une encre à partir d’une plante de saison. Puis, place à la création avec un temps de peinture sur un éventail en papier. Nous terminerons par un moment de partage autour de gourmandises maison et de rafraîchissements. 28 .

17 Rue Xavier Branicki Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 74 23 37 11 aurore.livernet@gmail.com

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English :

This 2-hour workshop will include: an introduction to dye plants, making a seasonal plant-based ink, and then painting on a paper fan. We’ll wrap up with a friendly get-together featuring homemade treats and refreshments.

L’événement Atelier au Décoration de son éventail en papier avec des encres de plantes Montrésor a été mis à jour le 2026-07-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire