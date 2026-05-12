Fête des peintres et sculpteurs à Montrésor Montrésor
Fête des peintres et sculpteurs à Montrésor Montrésor vendredi 14 août 2026.
Montrésor
Fête des peintres et sculpteurs à Montrésor
32 Gr Grande Rue Montrésor Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Plongez au cœur de la création artistique dans un cadre exceptionnel à Montrésor, lors d’une grande exposition en plein air réunissant 114 peintres, sculpteurs et photographes venus de plus de 20 départements français.
Plongez au cœur de la création artistique dans un cadre exceptionnel à Montrésor, lors d’une grande exposition en plein air réunissant 114 peintres, sculpteurs et photographes venus de plus de 20 départements français.
Pendant trois jours, du 14 au 16 août, le Pré du Bélier se transforme en véritable galerie à ciel ouvert, offrant une promenade artistique riche en découvertes et en émotions. Vous pourrez y rencontrer des artistes passionnés et échanger autour de leurs œuvres. .
32 Gr Grande Rue Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 07 69 20 57 corinne.talamon@orange.fr
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English :
Plunge into the heart of artistic creation in an exceptional setting at Montrésor, during a major open-air exhibition featuring 114 painters, sculptors and photographers from over 20 French departments.
L’événement Fête des peintres et sculpteurs à Montrésor Montrésor a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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