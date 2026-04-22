Soirées les Intégrales des Carrières Route des Carrières D27 Les Baux-de-Provence

Les Baux-de-Provence

Soirées les Intégrales des Carrières

Du 08/07 au 26/12/2026 de 20h30 à 22h15.

8, 15, 22 juillet

5, 12, 19 et 26 août

19 septembre

24, 31 octobre

26 décembre. Route des Carrières D27 Carrières des Lumières Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:30:00

fin : 2026-12-26 22:15:00

Date(s) :

2026-07-08

Revivez les grandes expositions des Carrières des Lumières lors de soirées immersives exceptionnelles.

Les Carrières des Lumières vous ouvrent leurs portes à la tombée de la nuit pour des soirées exceptionnelles.



Laissez-vous emporter par une atmosphère magique et revivez l’émotion de nos expositions passées, dans un cadre unique et monumental.



Partez pour un véritable voyage artistique à travers les civilisations avec Jimmy Nelson, les gardiens de l’humanité, Japon rêvé, images d’un monde flottant et L’Égypte des pharaons. De Khéops à Ramsès II. .

Route des Carrières D27 Carrières des Lumières Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

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English :

Relive the great exhibitions of the Carrières des Lumières during exceptional immersive evenings.

L’événement Soirées les Intégrales des Carrières Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme des Baux de Provence