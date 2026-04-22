Soirées les Intégrales des Carrières Route des Carrières D27 Les Baux-de-Provence
Soirées les Intégrales des Carrières Route des Carrières D27 Les Baux-de-Provence mercredi 8 juillet 2026.
Les Baux-de-Provence
Soirées les Intégrales des Carrières
Du 08/07 au 26/12/2026 de 20h30 à 22h15.
8, 15, 22 juillet
5, 12, 19 et 26 août
19 septembre
24, 31 octobre
26 décembre. Route des Carrières D27 Carrières des Lumières Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:30:00
fin : 2026-12-26 22:15:00
Date(s) :
2026-07-08
Revivez les grandes expositions des Carrières des Lumières lors de soirées immersives exceptionnelles.
Les Carrières des Lumières vous ouvrent leurs portes à la tombée de la nuit pour des soirées exceptionnelles.
Laissez-vous emporter par une atmosphère magique et revivez l’émotion de nos expositions passées, dans un cadre unique et monumental.
Partez pour un véritable voyage artistique à travers les civilisations avec Jimmy Nelson, les gardiens de l’humanité, Japon rêvé, images d’un monde flottant et L’Égypte des pharaons. De Khéops à Ramsès II. .
Route des Carrières D27 Carrières des Lumières Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Relive the great exhibitions of the Carrières des Lumières during exceptional immersive evenings.
L’événement Soirées les Intégrales des Carrières Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme des Baux de Provence
À voir aussi à Les Baux-de-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Festival Lumières des Alpilles Place Saint-Vincent Les Baux-de-Provence 4 mai 2026
- Les concerts des lumières Assassin’s Creed, the Piano Collection par Nicolas Horvath Route des Carrières D27 Les Baux-de-Provence 14 mai 2026
- Pèlerinage des Tremaïe Les Baux-de-Provence 31 mai 2026
- Moulin Castelas, Quartier Fréchier D27A 13520 Les-Baux-de-Provence, Les Baux-de-Provence 5 juin 2026
- Festival Les Baux Pianos André Manoukian Les Baux-de-Provence 27 juin 2026