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Soirées les Intégrales des Carrières Route des Carrières D27 Les Baux-de-Provence

Soirées les Intégrales des Carrières Route des Carrières D27 Les Baux-de-Provence mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Route des Carrières D27

Adresse : Carrières des Lumières

Ville : 13520 Les Baux-de-Provence

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : samedi 26 décembre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Les Baux-de-Provence

Soirées les Intégrales des Carrières

Du 08/07 au 26/12/2026 de 20h30 à 22h15.
8, 15, 22 juillet
5, 12, 19 et 26 août
19 septembre
24, 31 octobre
26 décembre. Route des Carrières D27 Carrières des Lumières Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:30:00
fin : 2026-12-26 22:15:00

Date(s) :
2026-07-08

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Route des Carrières D27 Carrières des Lumières Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39  tourisme@lesbauxdeprovence.com

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English :

Relive the great exhibitions of the Carrières des Lumières during exceptional immersive evenings.

L’événement Soirées les Intégrales des Carrières Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme des Baux de Provence

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