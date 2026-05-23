SOIREES LIVE MUSIC JUILLET AOÛT AU JARDIN SUSPENDU DE LA FONTAINE Lodève
jeudi 2 juillet 2026 · Lodève
Informations pratiques
Lodève
SOIREES LIVE MUSIC JUILLET AOÛT AU JARDIN SUSPENDU DE LA FONTAINE
21 Boulevard de la Liberté Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-07-02
Soirée musicales tous les jeudis en juillet et en août, à boire, à manger et à écouter…
Nos soirées en musique en juillet et en août à La Fontaine, au jardin suspendu.
Jeudi 02 juillet 2026 Pop Folk Blues, Elodie Maffessoli.
Jeudi 09 juillet 2026 La Pépète Enchantée, chansons françaises.
Jeudi 16 juillet 2026 Celtic Corner.
Jeudi 23 juillet 2026 Guy Valette and friends, Jazz, swing et bossa.
Jeudi 30 juillet 2026 Duo piano/voix avec une dimension cabaret.
Jeudi 06 août 2026, en cours de programmation.
Jeudi 13 août 2026 un tour de chant dans l’univers de Georges Brassens.
Jeudi 20 août 2026 Agathe Catel, de la Catalogne au Brésil.
Jeudi 27 août Marquesa, jazzy and sou. .
21 Boulevard de la Liberté Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 73 90 16 41 lafontainelodeve@gmail.com
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English : SOIREES LIVE MUSIC JUILLET AOÛT AU JARDIN SUSPENDU DE LA FONTAINE
Music nights every Thursday in July and August—drinks, food, and live music…
L’événement SOIREES LIVE MUSIC JUILLET AOÛT AU JARDIN SUSPENDU DE LA FONTAINE Lodève a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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