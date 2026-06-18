Soirées moules frites et bal des pompiers Rue de l’ancienne distillerie Le Château-d’Oléron
Soirées moules frites et bal des pompiers Rue de l’ancienne distillerie Le Château-d’Oléron samedi 18 juillet 2026.
Le Château-d’Oléron
Soirées moules frites et bal des pompiers
Rue de l’ancienne distillerie Caserne des pompiers Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-01
Au programme dégustation (huîtres, moules, saucisses, frites, crêpes, gâteaux, buvette…), bonne humeur et pour finir quelques pas de danse pour la digestion… !!!
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Rue de l’ancienne distillerie Caserne des pompiers Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 60 51
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English :
On the agenda: food tasting (oysters, mussels, sausages, fries, crêpes, cakes, refreshments…), a fun atmosphere, and to top it all off, a few dance steps to help with digestion… !!!
L’événement Soirées moules frites et bal des pompiers Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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